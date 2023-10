Samsung Galaxy Watch4 in SUPER OFFERTA: il prezzo crolla a soli 111€

Il Samsung Galaxy Watch4 40mm è disponibile con uno sconto imperdibile su Amazon a soli 111€. Questo orologio smartwatch è molto più di un semplice accessorio alla moda. È un compagno avanzato per la salute e il fitness che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi e a conoscere meglio il tuo corpo.

Una delle sue caratteristiche più impressionanti è la capacità di misurare comodamente la composizione corporea. Questo significa che può monitorare il tuo progresso di fitness in modi che altri smartwatch non possono. È un passo avanti nella tua capacità di comprendere il tuo corpo e di lavorare verso uno stile di vita più sano.

Se sei un amante delle sfide, il Galaxy Watch4 ha qualcosa per te. Puoi monitorare i tuoi passi e competere con gli amici attraverso una bacheca in tempo reale. Queste sfide non solo ti aiutano a mantenere la tua motivazione alta, ma premiano anche i tuoi sforzi con medaglie e punti.

Naturalmente, il monitoraggio del fitness è una parte essenziale di questo smartwatch. Puoi contare i passi, tenere traccia delle calorie bruciate e utilizzare il GPS durante le attività fisiche per avere una visione completa del tuo allenamento.

Ma le caratteristiche di salute non si fermano qui. Il Galaxy Watch4 è dotato del sensore Samsung BioActive, che consente il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale. Queste funzioni ti consentono di tenere sotto controllo la tua salute cardiaca in modo efficiente. Tra le altre cose, questo smartwatch monitora le fasi del tuo sonno e fornisce dati dettagliati sul tuo riposo. Inoltre, puoi controllare i tuoi livelli di ossigeno nel sangue e persino registrare il tuo russare.

Sfrutta questa offerta incredibile su Amazon e fai un passo avanti nella tua ricerca di uno stile di vita più sano.

