Samsung Galaxy Watch4 in offerta: il prezzo CROLLA sotto i 100€

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 da 40mm è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 17%, al prezzo conveniente di 99,00€ invece di 119,99€. Questo smartwatch offre una serie di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness.

Grazie al sensore Samsung BioActive puoi misurare con precisione la tua composizione corporea, ottenendo un aiuto prezioso nel determinare i progressi con lo sport e la dieta. Inoltre, il dispositivo monitora i tuoi passi, le calorie bruciate e offre il supporto GPS durante le attività sportive.

Il Galaxy Watch4 include anche funzionalità avanzate come il monitoraggio della pressione sanguigna ed è in grado di effettuare gli elettrocardiogramma in tempo reale. La funzione di monitoraggio del sonno analizza le fasi del sonno in modo olistico, offrendoti informazioni dettagliate sul tuo riposo. Puoi anche controllare i livelli di ossigeno nel sangue e monitorare il russare. Insomma, stiamo parlando di una suite completa di funzionalità avanzate per la salute, che rendono i prodotti della linea Galaxy Watch praticamente senza rivali sotto questo profilo.

Compatibile con smartphone con sistema operativo Android 6.0 o successivo e RAM superiore a 1.5 GB, questo smartwatch ti offre un’esperienza completa di monitoraggio della salute e del fitness. Non perdere l’opportunità di acquistare il Samsung Galaxy Watch4 a un prezzo scontato: oggi è tuo a meno di 100€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.