Samsung Galaxy Watch4 in mega offerta: il prezzo crolla del 52%

Il Samsung Galaxy Watch4 è attualmente in offerta su Amazon a soli 129,00€, con uno sconto del 52% rispetto al prezzo consigliato di 269,00€. Questo smartwatch offre una vasta gamma di funzionalità per monitorare la tua salute e il tuo fitness.

Grazie al fenomenale comparto tecnologico di questo device, potrai conoscere meglio il tuo corpo e il tuo stato di salute. Il sensore BioActive, tra le altre cose, può misurare la composizione corporea in modo comodo e preciso. Per capirci: praticmente nessun altro smartwatch sul mercato consente di effettuare una BIA e avere una stima della composizione corporea (massa magra, grasso viscerale, ossatura ecc). L’Apple Watch, ad esempio, non lo fa.

Ma è solo la punta dell’iceberg. I sensori del Galaxy Watch4 ti aiuteranno anche a monitorare i tuoi passi, le calorie bruciate e utilizzare il GPS durante le attività sportive. Inoltre, puoi competere con i tuoi amici attraverso una bacheca in tempo reale, guadagnando medaglie e punti per rendere l’esercizio fisico socialmente divertente e gratificante.

Il Samsung Galaxy Watch4 offre anche funzionalità avanzate come il monitoraggio della pressione sanguigna e dell’elettrocardiogramma in tempo reale, sempre grazie all’avanzato sensore Samsung BioActive integrato.

La funzione di monitoraggio del sonno analizza le fasi del tuo sonno in modo olistico e ti offre opzioni avanzate per controllare i livelli di ossigeno nel sangue e il russare.

Compatibile con smartphone Android versione 6.0 o successiva con RAM superiore a 1.5 GB, questo smartwatch ha dimensioni compatte di 40,4 x 39,3 x 9,8 mm (escluso il sensore di salute) e uno schermo Super AMOLED circolare da 1.2″ (30.4mm) con una risoluzione di 396×396 pixel.

Approfitta di questa offerta per ottenere il Samsung Galaxy Watch4 e inizia a monitorare la tua salute e il tuo fitness in modo intelligente e conveniente.

