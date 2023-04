Samsung Galaxy Watch4, il rivale di Apple Watch, è in SUPER SCONTO su Amazon

Se sei stanco di vedere tutti con lo stesso Apple Watch e vuoi distinguerti con uno smartwatch che ti offre di più, approfitta subito della promozione su Amazon e acquista il Samsung Galaxy Watch4 da 44mm a un prezzo stracciato.

Solo per oggi, puoi avere questo smartwatch a soli 177,90 euro invece di 299, risparmiando il 41%. Con la spedizione Prime lo ricevi subito.

Samsung Galaxy Watch4 in offerta: perché è lo smartwatch che fa per te

Samsung Galaxy Watch4 è il primo orologio intelligente che misura comodamente la composizione corporea, ovvero la percentuale di grassi, muscoli, acqua e altro nel tuo organismo. Grazie al sensore Samsung BioActive e al chip più veloce di Galaxy Watch, puoi ottenere una misurazione precisa e rapida con solo due dita in 15 secondi.

Ma non solo. Il dispositivo ti permette anche di monitorare la tua pressione sanguigna, il tuo ritmo cardiaco e il tuo sonno con funzioni avanzate e affidabili. Puoi inoltre scegliere tra oltre 90 esercizi per allenarti al meglio e sfidare i tuoi amici in divertenti competizioni tramite una bacheca in tempo reale.

Il Samsung Galaxy Watch4 ha uno schermo Super AMOLED da 1.4 pollici con una risoluzione di 450 x 450 pixel e una batteria da 361 mAh che garantisce una lunga durata. Supporta il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi, il NFC e il GPS.

Non lasciarti scappare questa offerta imperdibile e acquista subito il Samsung Galaxy Watch4 da 44mm su Amazon a soli 177,90 euro. Affrettati perché le scorte sono limitate e il prezzo potrebbe cambiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.