Samsung Galaxy Watch4, il RE degli smartwatch a prezzo REGALO (189€)

Inutile girarci intorno: Samsung Galaxy Watch4 in offerta su eBay ad appena 189€ è un’occasione unica che non puoi assolutamente farti scappare, non oggi che hai la possibilità di ricevere a casa un vero smartwatch di fascia alta al prezzo di un comune wearable di fascia economica. Controlla tu stesso su eBay: il bellissimo device di Samsung può essere tuo al prezzo più economico di sempre.

Sono tante le qualità che rendono il wearable di Samsung uno tra i migliori di sempre e in grado di soddisfare le tue personali esigenze, a partire dal design premium con una lavorazione di alto livello.

Samsung Galaxy Watch4 crolla su eBay al prezzo più economico di sempre: appena 189€

La cassa circolare abbraccia un display ad alta risoluzione con una perfetta illuminazione, mentre sul retro trova posto un precisissimo sensore HR che registra la frequenza cardiaca, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche l’ECG (elettrocardiogramma). Dotato di una batteria che ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno senza alcun problema, il wearable del colosso sudcoreano si trasforma in un coach virtuale per monitorare le tue attività fisiche per darti modo di migliorarti allenamento dopo allenamento.

Non perdere altro tempo e acquista subito l’ottimo smartwatch di fascia alta di Samsung fintanto che è in offerta al prezzo più basso di sempre. Infine, non dimenticare che se sceglie PayPal come metodo di pagamento hai la possibilità di pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.