Samsung Galaxy Watch4: il prezzo crolla a 147€, sta andando a ruba

Il Samsung Galaxy Watch4 è uno smartwatch avanzato che offre una vasta gamma di funzionalità per monitorare la salute e il fitness degli utenti. L’obiettivo principale del dispositivo è aiutare gli utenti a conoscere meglio il proprio corpo e diventare la migliore versione di sé stessi.

Oggi il Samsung Galaxy Watch4 può essere tuo ad un prezzo imbattibile: soli 147€, contro un normale prezzo di listino di quasi 270€.

Una delle funzionalità principali del Galaxy Watch4 è la misurazione della composizione corporea. Grazie al sensore Samsung BioActive e al chip veloce, l’orologio è in grado di misurare la percentuale di grasso corporeo, la caratteristica dei muscoli scheletrici e l’acqua corporea. Ciò consente agli utenti di monitorare i propri progressi di fitness e raggiungere i propri obiettivi. Il Galaxy Watch4 è in grado di monitorare anche la pressione sanguigna e l’elettrocardiogramma in tempo reale grazie al sensore Samsung BioActive. Inoltre, l’orologio offre una funzione di monitoraggio del sonno che analizza le fasi del sonno e misura i livelli di ossigeno nel sangue e il russare.

Acquista il Samsung Galaxy Watch4 a 147€

Questo permette agli utenti di capire meglio la qualità del proprio riposo e di apportare eventuali cambiamenti per migliorare la qualità del sonno. L’orologio fitness Galaxy Watch4 offre anche la possibilità di monitorare l’attività fisica tramite GPS. L’orologio è in grado di tracciare oltre 90 esercizi e monitorare i progressi dell’utente. Inoltre, l’orologio offre la possibilità di monitorare i passi e gareggiare con gli amici in una competizione tramite una bacheca in tempo reale. L’orologio è dotato di una vasta gamma di funzionalità utili per monitorare la salute e il fitness dell’utente, ma anche per semplificare la vita quotidiana grazie alla possibilità di ricevere notifiche, controllare la musica e molto altro ancora. Ti consigliamo vivacemente di non farti scappare questa occasione: avrai al polso uno smartwatch top di gamma ad un prezzo davvero competitivo.

