Samsung Galaxy Watch4 è l'OFFERTACCIA Amazon del weekend (-44%)

L’offerta Amazon di oggi sull’ottimo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 con cassa da 40 mm è fatta per sconvolgerti con uno sconto del 44% sul prezzo di listino. Infatti, ad appena 149€, il popolarissimo wearable del colosso sudcoreano precipita al prezzo più economico di sempre dandoti la possibilità di allacciare al polso un dispositivo in grado di soddisfare tutte le tue personali necessità.

Realizzato con una cassa in alluminio resistente, leggera e impermeabile, frontalmente è presente un bellissimo display circolare per avere sempre sotto controllo le informazioni più importanti: l’ora, le notifiche in arrivo, le prestazioni fisiche e anche i dettagli sulla salute.

Samsung Galaxy Watch4 crolla del 44% su Amazon: follia del weekend da non perdere

Sotto il cofano sono presenti una moltitudine di sensori che monitorano 24/7 il battito cardiaco, registrano la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), effettuano l’ECG (elettrocardiogramma) e tracciano le tue prestazioni fisiche. Ti basta allacciarlo al polso e inizia a monitorare automaticamente i tuoi allenamenti per offrirti le informazioni più utili per migliorare le tue prestazioni, il tutto senza mai lasciarti a piedi grazie alla batteria di lunga durata.

Preparati a indossare uno smartwatch di fascia altissima pagandolo come un comune wearable di seconda categoria, solo per oggi in offerta su Amazon con il 44% di sconto. Acquistalo subito per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra: resterai piacevolmente colpito dalla qualità costruttiva e dalle numerose funzionalità per tracciare gli allenamenti, monitorare la tua salute e molto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.