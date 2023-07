Samsung Galaxy Watch4 da 40mm a soli 124€: su Amazon si fa l'AFFARONE DEL GIORNO

In commercio ci sono veramente tantissimi smartwatch, ma sono pochi quelli che garantiscono alta qualità e performance di altissimo livello. Uno tra questi è lo stupendo Samsung Galaxy Watch4 da 40mm oggi in offerta su Amazon al prezzo di 124 euro invece di 269 euro. Il risparmio di ben 145 euro fa scendere il prezzo al suo minimo storico rendendo l’acquisto praticamente obbligatorio. Non si tratta dell’ultima versione dello smartwatch targato Samsung, essendo arrivati alla quinta generazione, ma le differenze con l’ultima versione sono veramente irrisorie.

Samsung Galaxy Watch4: ideale per sport e salute

Samsung Galaxy Watch4 è dotato di un comodo schermo da 1.2 pollici con tecnologia Super AMOLED e risoluzione di 450 x 450 pixel ed è protetto da una cassa in acciaio inossidabile per la massima resistenza. Il dispositivo rileva automaticamente l’attività fisica che state svolgendo tra oltre 90 esercizi disponibili e vi fornisce dati completi e dettagliati sulle calorie bruciate, la frequenza cardiaca, la distanza percorsa e altro. Potete anche sfidare i gli amici e i parenti, o partecipare a competizioni online per una motivazione in più.

Priorità anche alla vostra salute grazie alla possibilità di misurare la composizione corporea (percentuale di grasso, muscoli, acqua e altro) con solo due dita in 15 secondi. Potrete anche controllare la pressione sanguigna e il ritmo cardiaco con il sensore ottico PPG e l’elettrocardiogramma integrato e anche monitorare il sonno con l’analisi avanzata delle fasi del riposo e i consigli personalizzati per migliorarne la qualità.

Facilissimo da collegare al vostro smartphone tramite Bluetooth e vi permette di ricevere notifiche, chiamate, messaggi e appuntamenti comodamente sul vostro polso. Ha anche un GPS integrato e con una batteria super potente garantisce un’autonomia fino a due giorni con una sola carica, con tanto di supporto alla ricarica rapida che permette di avere fino al 40% di batteria in soli 30 minuti. Oggi il Samsung Galaxy Watch4 da 40mm in versione Bluetooth può essere vostro quindi ad un prezzo da sogno: solo 124 euro. Le consegne sono rapide e gratuite con Amazon Prime e potrete anche pagarlo in comode rate a tasso zero.

