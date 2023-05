Samsung Galaxy Watch4 da 40mm a prezzo SBRICIOLATO su Monclick

Nell’ambito dell’iniziativa Sconti in Fuga di Monclick, il Samsung Galaxy Watch4 Gold da 40mm è in offerta a 129,90 euro, per effetto del 41% di sconto applicato sul prezzo consigliato di 219,90 euro. La maxi offerta non durerà ancora a lungo, visto che scadrà domani sabato 13 maggio in tarda serata. Se scegli di acquistarlo su Monclick, beneficerai sia della consegna gratuita che della possibilità di pagarlo in tre comode rate da 43,30 euro senza interessi con Klarna o PayPal.

Samsung Galaxy Watch4 in offerta a 129,90 euro su Monclick

Il prezzo proposto dagli Sconti in Fuga per l’acquisto del Samsung Galaxy Watch4 è tra i più bassi di sempre. Anche su Amazon trovi il Galaxy Watch4 in offerta a 129,90 euro, peccato però che l’articolo non sia disponibile e che per la spedizione del modello Nero occorra aspettare da 1 a 2 mesi. Le cose non vanno meglio negli altri store. Sul sito ufficiale di MediaWorld, ad esempio, trovi in vendita solo il nuovo Galaxy Watch5.

A proposito del Samsung Galaxy Watch5, la differenza tra i due modelli non è così marcata come si potrebbe pensare inizialmente. Il design è rimasto lo stesso così come il display, idem il processore, la RAM e lo spazio di archiviazione. Stesso discorso per la sensoristica, dove l’unica aggiunta riguarda il nuovo sensore per la misurazione della temperatura epidermica. La differenza più marcata rimane quindi la batteria, più generosa sul nuovo modello, anche se a livello di autonomia i due smartwatch si comportano in maniera simile. È vero anche però che il nuovo Watch5 è in offerta a 199,99 euro, il Watch4 a 129,90 euro.

Cogli al volo la maxi offerta di Monclick sul Samsung Galaxy Watch4 per risparmiare la bellezza di 90 euro. La promo scadrà nella tarda serata di domani, sabato 13 maggio, non fartela scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.