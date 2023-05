Samsung Galaxy Watch4 con cassa da 40 mm a soli 127€: PREZZO ECCEZIONALE

Se state cercando un nuovo smartwatch di punta e avete un Device Android (magari Samsung), vogliamo consigliarvi l’ottimo Galaxy Watch4 con cassa da 40 mm a soli 127,00€. Capite bene che il prezzo è veramente basso per un terminale che può fare letteralmente di tutto. Lo sconto è interessante per un gadget da polso che cambierà per sempre il vostro modo di utilizzare lo smartphone. Sono tante le sue caratteristiche principali infatti, vediamole insieme punto per punto.

Samsung Galaxy Watch4 da 40 mm: Best Buy eccezionale

In primo luogo, partiamo dalla base: è un orologio intelligente che serve per monitorare la salute, le attività sportive, ha un’autonomia eccellente, è compatibile via Bluetooth con i dispositivi Android, è in colorazione nero e ha la lingua italiana. Il monitoraggio del fitness è essenzialmente per chi cerca un articolo che sia in grado di tenere sotto controllo i vari parametri e i progressi; monitora i vostri passi e vi crea sfide virtuali e digitali che servono per rendere l’esercizio social, divertente e stimolante.

Può controllare le calorie bruciate e il percorso fatto attraverso il GPS durante lo sport, ma non finisce qui. Riesce a controllare il livello di sangue presente nell’ossigeno e può anche fare un elettrocardiogramma con il sensore BioActive. Dulcis in fundo, è un notificatore eccellente e analizza perfino le fasi del vostro sonno. È compatibile con qualsiasi smartphone Android avente Android 6.0 o superiore e una RAM di almeno 1,5 GB.

Costa pochissimo, ovvero solo 127,00€, ma può fare veramente di tutto. Ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo, c’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, potrete dilazionare il pagamento del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Sbrigatevi perché a questo prezzo potrebbe andare a ruba o peggio, potrebbero terminare le scorte disponibili sul sito di Amazon. Siate veloci se siete interessati.

