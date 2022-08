Samsung Galaxy Watch4 Classic: sconto WOW per l'ottimo wearable (-52%)

Inutile girarci intorno: Samsung Galaxy Watch4 Classic in offerta su Amazon con il 52% di sconto è l’occasione del weekend per mettere le mani su uno tra i migliori smartwatch del momento. Ad appena 199€, infatti, il validissimo wearable del colosso sudcoreano crolla al prezzo di un semplice smartwatch di fascia media ma con le feature, il design e le caratteristiche di un device di altissimo livello.

Frontalmente è presente una stupenda cassa circolare in acciaio inossidabile con corona rotabile e due tasti laterali per controllare le numerose funzioni del wearable, mentre sul retro trova posto uno dei più precisi sensori HR del momento.

Samsung Galaxy Watch4 Classic crolla del 52% su Amazon: è il prezzo più basso di sempre

Lo smartwatch di Samsung non solo traccia il battito cardiaco 24/7, ma registra anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) ed effettua anche un ECG (elettrocardiogramma) da poter condividere con un semplice tap con il proprio medico di fiducia. Samsung Galaxy Watch4 Classic è anche un ottimo smartwatch per tracciare i propri allenamenti: una volta allacciato al polso, infatti, inizia automaticamente a registrare le tue attività offrendoti importanti dettagli su come migliorare la tua forma fisica.

Cosa stai aspettando? A questo prezzo è assolutamente impossibile non acquistare immediatamente uno tra gli smartwatch più belli del momento e senza ombra di dubbio uno tra i migliori mai realizzati da Samsung. Se lo metti subito nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.