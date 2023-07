Samsung Galaxy Watch4 Classic: sconto FOLLE del 41% su Amazon, corri a prenderlo

Se state cercando un orologio intelligente che combini stile, funzionalità avanzate e una qualità costruttiva di alto livello, abbiamo trovato il dispositivo che farà sicuramente al caso vostro. È il Samsung Galaxy Watch4 Classic che, con la sua cassa in acciaio inox da 42 mm, risulterà essere la scelta perfetta. E, grazie agli sconti di Amazon, sarete in grado di acquistarlo ad un prezzo sensazionale scontato del 41% rispetto al valore di listino. Sarà vostro con soli 216,89€ anziché 369,00€.

Fate presto prima che terminino le scorte disponibili sul portale di e-commerce americano o prima che finisca la promozione dedicata. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo del dispositivo e la consegna sarà celere.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: ecco perché comprarlo

Il Galaxy Watch4 Classic con cassa in acciaio inox da 42 mm rappresenta l’equilibrio perfetto tra eleganza e robustezza. L’acciaio inox conferisce una sensazione di solidità e durevolezza, mentre il design classico si adatta a qualsiasi stile. Sarete in grado di indossarlo sia in occasioni formali che casuali, aggiungendo un tocco di raffinatezza al vostro look.

Vanta un display AMOLED da 1,2 pollici, che offre colori vividi, contrasto elevato e una nitidezza sorprendente.Vedrete chiaramente tutte le notifiche, i dati di fitness e le app direttamente sul tuo polso. Inoltre, il touch screen reattivo semplifica la navigazione e l’utilizzo delle funzionalità.

Grazie al monitoraggio avanzato della salute, sarete in grado di tenere traccia della frequenza cardiaca, monitorare il sonno, misurare i livelli di ossigeno nel sangue e ricevere suggerimenti personalizzati per migliorare il tuo stile di vita.

Se siete appassionati di fitness o sportivi che vogliono tenere traccia delle attività fisiche quotidiane, questo smartwatch sarà il vostro alleato ideale. Con funzionalità come il monitoraggio degli allenamenti, il GPS integrato e una vasta gamma di sport preimpostati, potrete registrare i vostri progressi, impostare obiettivi e seguire gli allenamenti direttamente dal polso.

Infine, vi ricordiamo che questo è un notificatore eccellente; dispone di una connettività Wi-Fi e Bluetooth che vi permetterà di ricevere notifiche, chiamate e messaggi direttamente al polso. Con un costo di soli 216,89€ questo smartwatch è la scelta ideale per chi vuole il top con un look elegante e possiede già uno smartphone del marchio sudcoreano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.