Samsung Galaxy Watch4: su Amazon al MINIMO STORICO (-55%)

Se stavi aspettando il Black Friday per mettere le mani su uno smartwatch di altissimo livello a un buon prezzo, allora oggi è il giorno perfetto per te. Metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch4 a soli 119,99 euro, anziché 269 euro.

Ebbene sì, siamo di fronte al prezzo più basso di sempre con cui potrà risparmiare ben 149 euro. Dovrai fare presto perché saranno in tanti a volerlo e le unità disponibili potrebbero esaurirsi in un soffio. Uno smartwatch elegante con una cassa da 40 mm e cinturino in morbido silicone. Una marea di funzioni per monitorare la salute, per tenerti in forma ed è resistente all’acqua. Se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Samsung Galaxy Watch4 al prezzo più basso del Web

Ovviamente quello che ci lascia a bocca aperta è sicuramente lo sconto del 55%, tuttavia non è solo questo che lo rende un ottimo acquisto. Siamo di fronte a uno smartwatch eccezionale. Scegli tra 90 esercizi supportati e allenati, monitorando i tuoi progressi. Gareggia con i tuoi amici in una competizione tramite bacheca in tempo reale per rendere i tuoi obiettivi ancora più interessanti.

Connettilo al tuo smartphone tramite Bluetooth e ricevi le notifiche come messaggi e chiamate. Usa Google Pay o Samsung Pay per i tuoi pagamenti direttamente dal polso senza tirare fuori le carte. Inoltre è resistente all’acqua con certificazione IP68. Per cui potrai nuotare o farti la doccia con il tuo smartwatch sempre al polso.

Affrettati perché un’offerta del genere durerà veramente poco. Se non vuoi rischiare di perderla vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch4 a soli 119,99 euro, anziché 269 euro. Se lo ordini oggi lo riceverai già domani a casa tua senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.