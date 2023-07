Samsung Galaxy Watch4 a meno di 130€: poche scorte, CORRETE

Se avete uno smartphone Android, magari di Samsung, e volete acquistare uno smartwatch per godere di un’esperienza utente senza paragoni, rivoluzionaria, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Il Galaxy Watch4 costa solo 129,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. È un costo irrisorio per un gadget fantastico; non lasciatevelo sfuggire. Considerate che le scorte potrebbero essere poche e che l’offerta potrebbe terminare a breve; se siete interessati/e all’acquisto quindi, non tergiversate e fatelo vostro oggi stesso.

Samsung Galaxy Watch4 su Amazon: prezzo incredibile con tanti vantaggi

Acquistando questo Galaxy Watch4 di Samsung da Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi; uno fra tutti, la consegna celere e immediata. Questo implica che il device arriverà a casa vostra in pochissimi giorni senza che voi dobbiate sborsare un singolo centesimo aggiuntivo. Altresì potrete godere della possibilità di ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Fra le altre cose, riportiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Dulcis in fundo, se il prezzo vi sembrerà troppo elevato, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con Cofidis.

Il Samsung Galaxy Watch4 a 129,00€ quindi, è un prodotto da non lasciarvi sfuggire: ha uno schermo generoso AMOLED da 40 mm che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole, ha un pratico pulsante sul frame laterale che serve per selezionare le attività e le impostazioni e ha tanti sensori sotto la scocca: monitora il sonno, gestisce gli allenamenti e i progressi sportivi, può controllare i battiti cardiaci H24, ma non solo. Questo è un wearable sensazionale; se avete uno smartphone di Samsung questo è il dispositivo perfetto per godere al massimo dell’ecosistema della società sudcoreana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.