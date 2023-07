Samsung Galaxy Watch4 (44 mm): a soli 177€ non puoi lasciartelo sfuggire (-41%)

Oggi vi parliamo di un prodotto di casa Samsung veramente eccezionale: è un wearable pazzesco che, grazie agli sconti di Amazon, sarà vostro con un prezzo irrisorio. Si chiama Galaxy Watch4, ha una cassa da 44 mm ed è in super sconto su Amazon al costo consigliato di 177,90€. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo e la consegna sarà celere e immediata; non lasciatevelo scappare.

Samsung Galaxy Watch4: ecco perché devi comprarlo oggi

L’orologio da polso non è più solo un semplice accessorio, ma diventa un compagno intelligente che vi aiuta a restare connesso e a prendervi cura del vostro benessere. Il Samsung Galaxy Watch4 con cassa da 44 mm è la scelta ideale per coloro che cercano un orologio intelligente all’avanguardia.

Con un design moderno e raffinato, questo gadget si adatta perfettamente al polso grazie alle sue dimensioni ottimali. Vanta un display AMOLED vivido e nitido da 1,4 pollici, che offre una resa dei colori eccezionale e una visibilità perfetta anche alla luce diretta del sole. È dotato di una serie di sensori avanzati che vi consentono di monitorare la vostra salute in modo completo.

Ci sono tanti sensori sotto la scocca che consentono di monitorare la frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno, il rilevamento dello stress e la misurazione dell’ossigeno nel sangue. C’è il GPS integrato e un’ampia gamma di sport preimpostati, così potrete registrare i vostri progressi, impostare obiettivi e ricevere consigli personalizzati per migliorare le vostre performance sportive.

Presenta poi la connettività Bluetooth e Wi-Fi, così potrete ricevere notifiche, chiamate, messaggi e controllare le app direttamente dal polso. Inoltre, è compatibile con smartphone Android ma noi vi consigliamo di comprarlo se avete già un telefono di casa Samsung, così da sfruttare al 100% le funzionalità dell’ecosistema del colosso tecnologico. Non di meno, disporrete di una durata della batteria affidabile. Potrete utilizzarlo per tutto il giorno senza problemi, e grazie alla ricarica rapida, avrete tutta l’energia necessaria in pochissimi minuti. A soli 177,90€ questo Samsung Galaxy Watch4 è la scelta ideale se avete uno smartphone del marchio sudcoreano.

