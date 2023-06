Samsung Galaxy Watch4 da 40mm a METÀ PREZZO su Amazon

Se fai veloce oggi ti puoi mettere al polso uno degli smartwatch più belli di sempre a un prezzo davvero da non credere. Dunque prima che sia tardi, corri su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch4 a soli 129 euro, invece che 269 euro.

Ebbene sì, grazie a questo sconto pazzesco del 52% oggi potrai risparmiare ben 140 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Samsung Galaxy Watch4: smartwatch straordinario a un ottimo prezzo

Sul fatto che Samsung Galaxy Watch4 sia uno degli smartwatch migliori di sempre non ci sono assolutamente dubbi. Ecco perché a questa cifra è da prendere al volo. È dotato di un sensore molto preciso in grado di monitorare il tuo corpo perfettamente e in tempo reale. Puoi tenere sotto controllo ad esempio il battito del cuore, l’ossigenazione del sangue, le calorie che bruci mentre svolgi le attività fisiche e la distanza che percorri.

Ha il GPS integrato che ti permette di tracciare i percorsi durante le attività sportive senza doverti portare dietro lo smartphone. Supporta oltre 90 esercizi all’interno e all’esterno ed è resistente all’acqua con certificazione di grado IP68. Potrai goderti tutto questo in un bellissimo display Super AMOLED da 1,2 pollici. È molto resistente e perfettamente visibile anche alla luce del sole.

Non perdere tempo perché un’offerta così vantaggiosa ovviamente durerà pochissimo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch4 a soli 129 euro, invece che 269 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.