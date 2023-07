Samsung Galaxy Watch4 (40 mm): sconto del 52%, compralo ADESSO

Se stai cercando un orologio intelligente in grado di unire stile, funzionalità e tecnologia all’avanguardia, e magari possiedi già uno smartphone di Samsung, non perdere l’opportunità di acquistare il Galaxy Watch4 a un prezzo incredibile di soli 129,00€ su Amazon. È in super sconto sul noto portale di e-commerce; pensa che il suo valore di listino sarebbe di 269,00€ perciò sii veloce. Il modello che vi consigliamo è quello con cassa nera da 40 mm.

Samsung Galaxy Watch4: a questo prezzo è imperdibile

Questo dispositivo è molto più di un semplice orologio, rappresenta un vero e proprio compagno tecnologico al polso, progettato per semplificare la tua vita e migliorare la tua salute e il tuo benessere.

Il Samsung Galaxy Watch4 si presenta con un design moderno ed elegante, perfetto per essere indossato in ogni occasione. Il suo ampio display AMOLED ti permette di visualizzare in modo chiaro e nitido tutte le informazioni di cui hai bisogno, dai dati di fitness alle notifiche del telefono.

Questo wearable è dotato di una serie di sensori che consentono di monitorare in modo preciso la tua salute e il tuo benessere. Potrai tenere sotto controllo il battito cardiaco, la pressione sanguigna, il livello di ossigeno nel sangue e addirittura il tuo stato di sonno, per avere una panoramica completa della tua condizione fisica.

Fra le altre cose, il gadget fornisce un’ampia gamma di funzioni per il fitness, tra cui il tracciamento degli esercizi, il rilevamento automatico dell’attività fisica e potrai perfino impostare obiettivi personalizzati e ricevere feedback dettagliati al fine di migliorare le tue prestazioni e il tuo stato fisico.

Grazie alla connettività Bluetooth con il tuo smartphone, potrai rispondere alle chiamate direttamente dal tuo polso e potrai anche ricevere notifiche di messaggi, email e altre app, in modo da rimanere sempre aggiornato senza dover tirare fuori il telefono dalla tasca o dalla borsa. È altresì resistente all’acqua fino a 5 atmosfere, il che significa che puoi indossarlo tranquillamente mentre ti alleni, nuoti o fai una doccia. Infine, grazie alla sua batteria a lunga durata, potrai utilizzarlo per diverse giornate senza bisogno di ricaricarlo frequentemente. A soli 129,00€ su Amazon, il Galaxy Watch4 di Samsung con cassa da 40 mm è un vero affare; non lasciartelo sfuggire.

