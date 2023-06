Samsung Galaxy Watch: i nuovi modelli saranno dei "salva-vita"

Oggi apprendiamo una notizia molto particolare relativa ai futuri Samsung Galaxy Watch. Di fatto, questi wearable presenteranno una tecnologia rivoluzionaria in grado di salvare la vita delle persone. Ma in che modo?

Samsung: cosa aspettarci dai prossimi Galaxy Watch?

Sappiamo che tutti gli smartwatch hanno un grosso potenziale: godono di specifiche tecniche esagerate e di sensori all’avanguardia che possono essere utili per salvare le vite umane. Pensiamo al monitoraggio dei dati sanitari in tempo reale, al rilevamento delle eventuali fibrillazioni atriali e non solo. Possono registrare anche la resezione sanguigna, la saturazione di ossigeno, ci inviano avvisi tempestivi per porre rimedio e molto altro ancora; analizzano i picchi o i cali di energia improvvisi e aiutano anche gli sportivi nei loro allenamenti.

Non di meno, questi gadget da polso hanno spesso aiutano le persone quando cadute, inviando segnali di soccorsi in tempo record. Ecco perché queste e molte nuove features che vediamo già in brand competitor (Apple, ad esempio) le vedremo nei futuri Galaxy Watch di Samsung.

Sembra che una delle opzioni di punta che vedremo in futuro sarà proprio la funzione di IHRN, ovvero Irregular Heart Rhythm Notification (IHRN) che dovrebbe servire per ridurre al minimo il rischio di ictus, insufficienza cardiaca e non solo. Questa caratteristica è appena stata approvata dalla FDA e dall’MFDS. Arriverà inizialmente in tredici mercati ma poi si espanderà a livello globale.

Intanto, se volete fare un buon affare, vi consigliamo l’ottimo Samsung Galaxy Watch4; non sarà un super salvavita ma è comunque eccellente con tante funzioni esclusive. Costa pochissimo poi: solo 129,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis e molto altro ancora. Ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.