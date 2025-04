Samsung Galaxy Watch 7: nuovo minimo storico su Amazon con la promo di oggi

Il Samsung Galaxy Watch 7 è protagonista di una nuova offerta su Amazon, toccando oggi il nuovo prezzo minimo storico per lo smartwatch. Il modello è disponibile al prezzo scontato di 204 euro, grazie all’extra sconto di 43 euro che viene applicato al check-out. La versione in offerta è quella da 40 mm che può essere anche acquistata in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto.

Samsung Galaxy Watch 7: un best buy tra gli smartwatch

Con il Samsung Galaxy Watch 7 è possibile accedere a uno dei migliori smartwatch sul mercato per chi ha uno smartphone Android. Caratterizzato da un comparto tecnico completo e ricco di funzionalità, il dispositivo è oggi un vero e proprio punto di riferimento del mercato permettendo agli utenti di sincronizzare le notifiche, i messaggi e le chiamate oltre che di monitorare lo stato di salute e l’allenamento, in modo semplice ed efficace. La versione in offerta è quella da 40 mm con GPS e connettività Bluetooth.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch 7 40 mm al prezzo scontato di 204 euro, sfruttando lo sconto al check-out garantito dallo store. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni dello smartphone di Samsung.