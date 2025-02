Samsung Galaxy Watch 7: minimo storico su Amazon per la versione LTE

Il Samsung Galaxy Watch 7 è protagonista di una nuova offerta flash su Amazon, diventando la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartwatch di fascia alta da abbinare al proprio smartphone Android. Con la promo in corso, infatti, è possibile acquistare la versione LTE al nuovo prezzo minimo storico.

La variante da 40 mm, ad esempio, è acquistabile ora al prezzo scontato di 246 euro mentre per la versione da 44 mm servono 329 euro. L’offerta consente agli utenti abilitati agli acquisti a rate su Amazon di poter effettuare il pagamento anche in 5 rate mensili.

Per accedere alle promo basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Watch 7 LTE: nuovo minimo su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch 7 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo smartwatch da affiancare al proprio smartphone Android. Il dispositivo, infatti, può garantire prestazioni eccellenti, una buona autonomia e tante funzioni, sincronizzandosi con lo smartphone e diventando anche un vero e proprio fitness tracker.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch 7 nella variante LTE al prezzo minimo storico scegliendo tra:

Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alle offerte basta seguire il link qui di sotto. Le promozioni in corso sono valide solo per un breve periodo di tempo.