Samsung Galaxy Watch 6 su Amazon: lo vogliono TUTTI e ci sono 2 OMAGGI

Sei alla ricerca di un dispositivo che ti aiuti a monitorare la tua salute e il tuo benessere quotidiano? Il nuovissimo Samsung Galaxy Watch 6 potrebbe essere la risposta. Questo smartwatch, attualmente disponibile su Amazon a partire da 319,00€, offre una serie di funzionalità avanzate che ti aiuteranno a mantenere uno stile di vita sano e attivo.

Chi sceglierà di ordinare adesso uno qualsaisi dei modelli disponibili, riceverà in omaggio il cinturino Fabric Band e il caricatore Wireless Charger. C’è tempo fino al 10 agosto per effettuare l’acquisto e fino al 2 settembre per registrare il prodotto su Samsung Members, accaparrandosi così i due regali.

Già super ambito, è disponibile in un sacco di versioni, eccole tutte.

Watch 6:

Bluetooth 40 mm a 319€: disponibile in cream oppure black;

oppure LTE 40 mm a 369€: disponibile in cream oppure black ;

oppure ; Bluetooth 44 mm a 349€ ;

; LTE 44 mm a 399€.

Watch 6 Classic:

Bluetooth 43 mm a 419€ (ora a 369,21€): disponibile in Silver oppure Black ;

oppure ; LTE 43 mm a 469€: disponibile in Silver oppure Black ;

oppure ; Bluetooth 47 mm a 449€ : disponibile in black (ora in sconto a 396€!) oppure silver ;

: disponibile in (ora in sconto a 396€!) oppure ; LTE 47 mm a 499€: disponibile in black oppure silver.

L’eccellente wearable, ti permette di conoscere i ritmi del tuo sonno e le sue fasi, veglia, sonno leggero e profondo, fase REM. Grazie a questi dati, potrai ricevere consigli per migliorare la tua routine quotidiana.

Con il sensore BioActive, Galaxy Watch 6 ti permette di misurare la tua composizione corporea e di fissare obiettivi di fitness precisi e personalizzati. Inoltre, monitora il tuo battito cardiaco e ti invia notifiche se viene rilevato un ritmo anomalo.

Non è solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole. La cornice ora più sottile ti permette di visualizzare, sfogliare e navigare su un display più grande. Inoltre, hai la possibilità di personalizzare il tuo quadrante con design straordinari, schermate personalizzate e foto del tuo animale domestico preferito.

Ancora, può essere associato al tuo smartphone parte dell’ecosistema, permettendoti di scattare selfie da lontano direttamente dal polso. Questa interazione perfetta tra i dispositivi Samsung amplia la tua esperienza Galaxy.

Non perdere l’opportunità di avere al tuo polso uno strumento potente e versatile come Samsung Galaxy Watch 6. Approfitta dell’offerta su Amazon e fai un passo avanti verso un benessere quotidiano più consapevole: puoi prenderlo a partire da 319€ con spedizioni veloci e gratuite e due omaggi.