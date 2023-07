Samsung Galaxy Watch 6 (e Classic) disponibile su Amazon (con OMAGGI)

Il nuovissimo Samsung Galaxy Watch 6, appena annunciato, è disponibile in preordine su Amazon. Insieme a lui, anche il modello Classic. Parecchie le configurazioni a disposizione dell’utente e non solo: chi sceglierà di acquistare il wearable entro il 10 agosto, in omaggio riceverà un cinturino Fabric Band e un Super Fast Wireless Charger Duo. Basterà registrare il dispositivo, dopo averlo ricevuto, direttamente su Samsung Members.

Samsung Galaxy Watch 6: aperti i preordini su Amazon

Con questo nuovo dispositivo, il colosso sud coreano si assicura di lanciare sul mercato uno dei migliori concentrati di tecnologia da polso. Perfetto da integrare nell’ecosistema, insieme agli altri prodotti del brand. Per essere fra i primi a provarlo, non resta che scaligere la configurazione desiderata.

Watch 6:

Bluetooth 40 mm a 319€: disponibile in cream oppure black;

oppure LTE 40 mm a 369€: disponibile in cream oppure black ;

oppure ; Bluetooth 44 mm a 349€ ;

; LTE 44 mm a 369€.

Watch 6 Classic

Bluetooth 43 mm a 419€ (ora a 369,21€): disponibile in Silver oppure Black ;

oppure ; LTE 43 mm a 469€: disponibile in Silver oppure Black ;

oppure ; Bluetooth 47 mm a 449€ : disponibile in black (ora in sconto a 396€!) oppure silver ;

: disponibile in (ora in sconto a 396€!) oppure ; LTE 47 mm a 499€: disponibile in black oppure silver.

A questo punto, non rimane che completare al volo il tuo ordine: è l’unico modo per essere fra i primi a provare il nuovissimo, e potente, smartwatch del colosso sud coreano. Ricevi il tuo dispositivo in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.