Samsung Galaxy Watch 5 VS Galaxy Watch 4: quali sono le differenze?

Nell’evento andato in scena quest’oggi, Samsung ha presentato ufficialmente la sua nuova ed attesissima famiglia di smartwatch: stiamo chiaramente parlando di Samsung Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro.

In molti già si chiedono quali siano le differenze e se convenga puntare direttamente agli ultimi modelli o se, con un occhio al portafoglio, sia il caso di prendere in considerazione le unità della gamma Samsung Galaxy Watch 4.

Samsung Galaxy Watch 5 VS Galaxy Watch 4: il confronto

Partiamo subito dal display. Ha poco senso parlare di dimensioni, considerando i numerosi modelli (di vecchia e nuova generazione) tra cui l’utente potrà effettuare la sua scelta. Il concetto chiave è uno: partendo dalle versioni da 40 mm, 1,2 pollici e 396×396 pixel fino a raggiungere le unità da 46 mm, 1,4 pollici e 450×450 pixel, i pannelli a bordo di Samsung Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 4 offrono una densità di 330 ppi in tecnologia Super AMOLED e sistema Always On. Nessun sostanziale passo in avanti da questo punto di vista. A proposito: dite pure addio alla ghiera rotante, vera e propria esclusiva di Watch 4 Classic. D’ora in avanti, spazio alla ghiera touch.

Stessa riflessione in merito a peso e dimensioni, essendo strettamente legate al modello su cui dovesse ricadere la preferenza d’acquisto del consumatore. Tuttavia, per amore di “cronaca”, si passa da un peso di poco inferiore ai 30 g fino a superare leggermente i 45 g. Veniamo adesso ai materiali utilizzati: Samsung Galaxy Watch 5 monta una cassa in alluminio, Galaxy Watch 5 Pro ha invece una cassa in titanio. Scocca in alluminio per Galaxy Watch 4 ed acciaio inossidabile per Galaxy Watch 4 Classic. Vien da sé che, con la protezione Gorilla Glass ieri ed il vetro zaffiro oggi, si garantisce anche per lo schermo un’ottima resistenza. Tutti i modelli godono inoltre dell’impermeabilità con standard IP68.

Per quanto concerne processore, memoria RAM e storage, su ogni versione di Samsung Galaxy Watch 5 è presente il chip Exynos W920 Dual Core da 1,18 GHz assistito da 1,5 GB di RAM e 16 GB di spazio interno. Potremmo sostanzialmente fare un copia-incolla per la famiglia Galaxy Watch 4: la configurazione non cambia e, dunque, si va sempre incontro ad ottime performance.

Discorso diverso per la batteria: su Watch 5 abbiamo 284 mAh per il modello da 40 mm, 410 mAh per il 44 mm e 590 mAh per la versione Pro da 45 mm. Facendo un passo indietro, Galaxy Watch 4 da 44 mm e Galaxy Watch 4 Classic da 46 mm hanno una batteria da 361 mAh, mentre Galaxy Watch 4 da 40 mm e Galaxy Watch 4 Classic da 42 mm hanno una capacità di 247 mAh. Per cui, il vero upgrade lo rintracciamo sul Watch 5 Pro da 45 mm. Su tutti abbiamo poi il sistema di ricarica rapida e la ricarica wireless.

Per quanto riguarda il software, è comprensibile che sui nuovi modelli si assista ad un aggiornamento grazie a Wear OS 3.5 con personalizzazione grafica della One UI Watch 4.5. Particolare attenzione è rivolta alla salute dell’utente: secondo quanto dichiarato dalla stessa Samsung, il nuovo Galaxy Watch 5 esegue un tracciamento ancora più preciso di tali parametri, con maggiore accuratezza rispetto al Galaxy Watch 4 anche grazie ad una migliore aderenza al polso. Non manca il sensore di rilevamento della temperatura. Il Galaxy Watch 5 Pro riesce a fare la differenza in ambito sportivo: contando su una batteria maggiorata del 60% rispetto al Watch 4, permette un monitoraggio ancora più efficace e duraturo per le attività di outdoor, rappresentando un valido alleato nei lunghi percorsi.

Facciamo ora un ragionamento sui prezzi di Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro, così da giungere ad una considerazione finale:

Galaxy Watch 5 40mm GPS a 299 euro ( ordinalo qui ) 40mm LTE a 349 euro ( ordinalo qui ) 44mm GPS a 329 euro ( ordinalo qui ) 44mm LTE a 379 euro (in arrivo)

Galaxy Watch 5 Pro 45mm GPS a 499 euro ( ordinalo qui ) 45mm LTE a 549 euro (in arrivo)



Alla luce di un comparto hardware quasi invariato e di un impatto estetico certamente gradevole ma non rivoluzionario rispetto alla passata generazione, i nuovi modelli da prendere in considerazione sarebbero principalmente i Watch 5 Pro GPS ed LTE soprattutto per chi ricerca una maggiore autonomia ed un più duraturo supporto in relazione alle attività sportive ed al monitoraggio della salute. In tutti gli altri casi, vi ricordiamo che al momento Samsung Galaxy Watch 4 è disponibile su Amazon ad un prezzo di appena 169 euro grazie ad uno sconto clamoroso del 43%: una spesa minima per portare a casa uno smartwatch che nulla ha da invidiare ai recenti Watch 5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.