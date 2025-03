Samsung Galaxy Watch 5 Pro straccia la concorrenza ad un prezzo di soli 269€

Samsung Galaxy Watch 5 Pro è uno smartwatch top di gamma che si caratterizza per le sue eccezionali performance e per una serie di funzionalità dedicate alla salute ed il benessere. Un mix perfetto tra tecnologia avanzata e design per uno smartwatch elegante e versatile, adatto per ogni stile ed occasione. Tra i punti di forza rientra senza dubbio la batteria maggiorata, che garantisce un’autonomia straordinaria anche facendone un uso intenso.

Su Amazon è attualmente disponibile un’offerta tra le più allettanti di sempre: Samsung Galaxy Watch 5 Pro, infatti, può essere tuo ad un prezzo scontato di soli 269 euro, con uno sconto speciale del 46% rispetto al costo standard di 499 euro. Non perdere tempo: ordinalo adesso, prima che le scorte rimanenti finiscano.

Prezzo in caduta libera per Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Sei uno sportivo? Samsung Galaxy Watch 5 Pro ha una chicca che fa per te: la modalità Route Workout. Praticamente, puoi caricare sull’orologio i tuoi percorsi preferiti in formato GPX direttamente dal telefono, in pochi e semplici passaggi. Inoltre, grazie al sensore bioattivo, lo smartwatch monitora costantemente la tua frequenza cardiaca e la salute del cuore, mettendoti al corrente di ogni possibile anomalia. Anche il sonno viene controllato a fondo, per capire come stai riposando.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro è tanto potente quanto ben costruito: un dispositivo realizzato per durare a lungo nel tempo. Il display in cristallo di zaffiro resiste a graffi e urti, mentre la cassa in titanio lo protegge anche in caso di condizioni meteo avverse. Insomma, un vero compagno di avventura!

Il maxi sconto su Amazon sarà valido solo per pochissimo, quindi devi approfittarne ora: salva nel carrello il tuo Samsung Galaxy Watch 5 Pro a quasi metà prezzo e lo riceverai velocemente a casa senza pagare le spese di spedizione.