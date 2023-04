Samsung Galaxy Watch 5 Pro: prezzo SUPER per lo smartwatch più completo che vi sia

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch di Samsung veramente unico nel suo genere; è un prodotto completo, dotato di tantissime funzionalità next-gen, con un comparto hardware di alto profilo, un sistema operativo aggiornatissimo e con uno schermo OLED di ultima generazione. Si chiama Watch 5 Pro ed è l’iterazione più esclusiva che si possa acquistare oggi. Lo pagate 270,17€ grazie agli sconti di Amazon e arriverà a casa vostra in pochissimi giorni grazie alla spedizione di Amazon Prime.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: un’ammiraglia da polso

Questo wearable è un prodotto più unico che raro; si presenta come una soluzione versatile, bellissima, con tante features di punta. In primo luogo, citiamo il tracciamento dei dati, essenziale per le attività all’aperto. Inoltre, grazie al software di bordo avrete accesso ad una panoramica delle vostre prestazioni.

È super resistente e robusto e ha una batteria che assicura un’autonomia eccezionale; questa è un’ammiraglia da polso in tutto e per tutto, completa di sensori all’avanguardia pensati per il monitoraggio dell’attività sportiva (e non solo). Avrete modo di gestire gli allenamenti ad alta intensità, ad intervalli e il GPS sarà integrato all’interno della scocca. Con Galaxy Watch 5 Pro potrete misurare il livello di ossigenazione presente nel sangue, ma potrete anche fare un’analisi bioelettrica completa per tenere traccia del rapporto massa muscolare/massa grassa. Infine, è certificato IP68, resiste all’acqua fino a 5 atmosfere e ha un vetro zaffiro super resistente.

Insomma, acquistandolo da Amazon poi, avrete diritto a tantissimi vantaggi: citiamo la consegna celere in pochissimi giorni con possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la possibilità di dilazionare l’importo del wearable in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. A 270,17€ questo è il miglior smartwatch da comprare oggi.

