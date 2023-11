Samsung Galaxy Watch 5 Pro a PREZZO SCONVOLGENTE (-252€)

Se vuoi acquistare uno smartwatch senza fare rinunce ma non vuoi spendere un capitale, dai un’occhiata a questa ottima promozione che ti sto segnalando. Se vai adesso su eBay puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch 5 Pro a soli 146,41, anziché 499 euro, inserendo il codice NOVEDAYS al momento del pagamento.

Immagino ti stia stropicciando gli occhi perché in effetti è un’offerta assurda. Con questo sconto incredibile oggi risparmi più di 252 euro. Non è certo un ribasso che si trova tutti i giorni, quindi fai presto perché svanirà in un istante.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: eccellenza a prezzo mini

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono questo smartwatch uno dei migliori in commercio, ma andiamo per ordine. Ecco le cose principali:

Design: ha un bellissimo display Super AMOLD con cassa da 45 mm e cristallo di zaffiro resistentissimo. Cinturino in silicone che non fa sudare il polso e un peso di appena 46,5 grammi.

Sensori: possiede dei sensori professionali all’avanguardia che sono in grado di misurare in modo preciso qualsiasi cosa, dalla pressione del sangue al battito del cuore.

Funzionalità: ha il GPS integrato con cui puoi tracciare i percorsi, tante app precaricate per gli esercizi fisici ed è resistente all’acqua fino a 50 metri.

Assolutamente da non perdere. Come ti dicevo è una promozione destinata a durare poco perché è troppo allettante. Quindi sii tra i primi, vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch 5 Pro a soli 146,41, anziché 499 euro, inserendo il codice NOVEDAYS al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.