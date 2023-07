Samsung Galaxy Watch 5 Pro: elegante, potente e SUPER SCONTATO (-17%), fallo tuo ADESSO

Il meraviglioso Samsung Galaxy Watch5 Pro è un prodotto eccezionale, versatile, compatto, adatto a chi cerca il top ma non vuole spendere troppo. Costa oltre 419,00€ di listino ma grazie agli sconti folli del Prime Day sarà vostro con 349,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia da polso, un vero e proprio computer portatile che può fare di tutto. È un notificatore eccellente, un dispositivo sanitario, un assistente sportivo e molto altro ancora. La versione che vi proponiamo noi è quella con cassa da 45 mm, LTE, in colorazione Black Titanium. Insomma, elegante è dir poco e si abbina perfettamente alle tinte Dark dei Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: l’orologio perfetto per chi ha un Samsung

Questo smartwatch è compatibile con tutti i device Android ma è particolarmente consigliato a chi possiede un telefono di Samsung; l’ecosistema di questo brand è qualcosa di unico e impagabile. Noi vi suggeriamo di prenderlo soprattutto se avete un S23 Ultra, un foldable o un prodotto del marchio sudcoreano di nuova generazione. Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che godrà di tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare la consegna celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma ancora. Si potrà usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, se pensate che l’importo totale (scontato) sia ancora troppo elevato, sappiate che potrete dilazionarlo grazie al servizio esterno di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Pensate: è un orologio di nuova generazione con tracciamento del percorso GPS, ha una batteria a lunga durata con cardiofrequenzimetro, ha un sensore bioattivo, monitora il sonno in maniera attiva, è resistente grazie alla cassa in titanio (nera o grigia) che può resistere a qualsiasi colpo e ha un display in cristallo di zaffiro. A soli 349,00€ non lasciatevelo sfuggire.

