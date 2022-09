Samsung Galaxy Watch 5 PRECIPITA di prezzo su Amazon: prezzaccio

L’eccezionale Samsung Galaxy Watch 5, smartwatch top di gamma del colosso sud coreano, crolla di prezzo su Amazon. Un wearable eccellente, completo sotto ogni punto di vista e alimentato dal sistema operativo Wear OS di Google, personalizzato alla perfezione per offriti il massimo dell’esperienza d’uso.

Non perdere l’occasione di risparmiare un sacco sull’acquisto del tuo nuovo assistente da polso. Scegliendo adesso l’edizione Bluetooth con cassa da 44mm puoi approfittare di un prezzo bassissimo: completa l’ordine al volo per averlo a 231€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Samsung Galaxy Watch 5 con Wear OS: prezzo Amazon pazzesco

Un dispositivo da polso pronto a diventare il tuo assistente digitale da polso perfetto per il quotidiano. Perfetto per gestire dal polso le notifiche in arrivo sul tuo smartphone, è anche perfetto come aiuto per monitorare la salute: battito cardiaco, quantità di ossigeno nel sangue, stima della pressione sanguigna e non solo. Puoi anche realizzare un elettrocardiogramma direttamente dal polso.

Il tuo personal trainer, sempre pronto al polso. Scegli fra i tantissimi workout disponibili quello che preferisci e allenati tenendo traccia con precisione dei risultati. Grazie alla presenza del GPS integrato, potrai ottenere sempre risultati accurati. Per finire, sfrutta il suo potenziale per pagare direttamente dal polso, senza contanti o carte fisiche da dover prendere.

Samsung Galaxy Watch 5, ad oggi, è il miglior smartwatch da abbinare al tuo smartphone Android. Non perdere l’occasione di ottenere uno sconto di quasi 100€ su questo gioiellino. Completa l’ordine al volo da Amazon per accaparrarti l’edizione Bluetooth da 44 millimetri a 231€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

