Samsung Galaxy Watch 5: OFFERTA BOMBA Amazon per la versione da 44mm (-115€)

Pensavamo di aver già visto l’offerta migliore del giorno, ma se possibile Amazon è riuscito a fare ancora meglio. Come? Scontando di ben 115 euro il nuovo Samsung Galaxy Watch 5, punto di riferimento nel mercato degli smartwatch con a bordo il sistema operativo Wear OS. Sei ancora in tempo per acquistarlo a soli 215 euro, anziché 329 euro, che è il prezzo di vendita consigliato al pubblico. Un’offerta straordinaria, destinata a terminare tra poco.

Il modello protagonista dell’offerta è il Galaxy Watch 5 da 44mm nell’elegante colorazione Sapphire. Come puoi facilmente intuire, è un’offerta destinata a terminare nel giro di poche ore, quindi affrettati prima che termini la disponibilità. Un prezzo così basso difficilmente si rivedrà ancora nelle prossime settimane.

Galaxy Watch 5: Samsung migliora ancora uno smartwatch ormai iconico

Con il Galaxy Watch 4, Samsung sapeva di avere in mano già un ottimo smartwatch, se non il migliore. Una superiorità confermata anche dopo l’uscita del nuovo Samsung Galaxy Watch 5, che mantiene il design iconico della precedente generazione andando ad affinare funzioni e autonomia per mantenere il dispositivo indossabile ancora al vertice della categoria.

La principale novità è l’introduzione di un nuovo sensore infrarossi per la temperatura, che va a migliorare anche il monitoraggio del sonno per dati più accurati. Migliora anche l’autonomia, che passa da un giorno a un giorno e mezzo, coprendo dunque anche la prima metà della giornata successiva. C’è anche la ricarica rapida da 10W, che promette di ricaricare lo smartwatch in circa 60 minuti.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul Samsung Galaxy Watch 5 da 44mm per risparmiare qualcosa come 114 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Tieni conto che oggi sul sito ufficiale il Galaxy Watch 5 è in offerta a 299 euro, quindi 85 euro in più rispetto al prezzo proposto da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.