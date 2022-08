Samsung Galaxy Watch 5 è già in sconto su Amazon: una SORPRESA

A sorpresa, il nuovissimo Samsung Galaxy Watch 5 è in sconto su Amazon. Nonostante sia appena stato lanciato, l’eccellente wearable top di gamma può vantare già una piccola riduzione di prezzo nella versione Bluetooth con cassa da 40 millimetri. Bellissimo e super completo, puoi prenderlo a 283€ circa appena invece di 299€.

Non una riduzione enorme, ma – considerando la natura del prodotto – c’è da approfittarne. Puoi accaparrarti tecnologia di ultima generazione a un prezzo più basso del previsto. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite. garantite dai servizi Prime. Promo limitata.

Samsung Galaxy Watch 5 in super sconto su Amazon

Un prodotto eccellente sotto ogni punto di vista. Il perfetto complemento al polso del tuo smartphone Android. L’ideale da inserire nell’ecosistema di dispositivi del colosso cinese, ma perfetto anche da abbinare a device di altri brand.

Estetica super premium, l’eccellente sistema operativo WearOS (adeguatamente ottimizzato da Samsung) e feature spettacolari. Paghi dal polso, tieni traccia con precisione estrema dei tuoi allenamenti, controlli la pressione sanguigna, il battito cardiaco, la quantità di ossigeno nel sangue e non solo. Addirittura, puoi realizzare un ECG ogni volta che desideri.

Un PC da polso di altissimo livello, essenzialmente, che – nel panorama degli smartwatch da abbinare a smartphone Android – probabilmente non ha rivali. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare e porta adesso a casa Samsung Galaxy Watch 5 in sconto. Completa l’ordine al volo per approfittarne e prenderlo a 283€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Promo limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.