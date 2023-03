Samsung Galaxy Watch 5 al MINIMO STORICO su Amazon: è da prendere subito (-100€)

Il Samsung Galaxy Watch 5 è uno dei principali smartwatch a disposizione degli utenti Android, garantendo ottime prestazioni e tante funzionalità avanzate, anche per il monitoraggio della salute. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo smartwatch di Samsung al prezzo minimo storico. Il dispositivo, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 199 euro invece di 299 euro nella variante da 40 mm che viene proposta in diverse colorazioni. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Samsung Galaxy Watch 5: a questo prezzo è lo smartwatch da comprare

Il Samsung Galaxy Watch 5 può contare su di un comparto tecnico completissimo, con tante funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, dell’allenamento e l’integrazione con il proprio smartphone Android (meglio se Samsung grazie alla possibilità di sfruttare alcune funzionalità esclusive).

Lo smartwatch integra il sensore BioActive 3 in 1 e supporta la funzione ECG, il monitoraggio della frequenza cardiaca, monitora la massa grassa e molto altro ancora caratterizzandosi come un vero e proprio gioiello del settore del fitness. Ottima anche l’autonomia affiancata dal supporto alla ricarica rapida.

Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch 5 al prezzo scontato di 199 euro invece che 299 euro. Lo sconto di 100 euro fa la differenza: a questo prezzo, infatti, lo smartwatch di Samsung è, senza dubbio, il riferimento del mercato per rapporto qualità/prezzo. Lo smartwatch tocca il suo nuovo minimo storico su Amazon.

Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Lo sconto è valido su diverse colorazioni del dispositivo.

