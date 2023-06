Samsung Galaxy Watch 5 a 189€: non è un'offerta, è una PROVOCAZIONE (Amazon)

L’eccezionale Samsung Galaxy Watch 5 è in gran sconto su Amazon, nonostante sia appena uscito, nella sua versione Bluetooth con cassa da 40 mm. I più veloci possono portarlo a casa a 189,99€ invece di 229,99€ e le spedizioni sono anche super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

Un wearable incredibile, che diventa la perfetta estensione da polso del tuo smartphone. Un assistente digitale completo, che si occuperà di mostrarti le notifiche e le chiamate in arrivo, ma non solo questo naturalmente.

Infatti, si tratta anche di un monitor avanzato per la salute grazie alla tecnologia BioActive 3 in 1: impedenza bioelettrica, ECG dal polso (disponibile solo su smartphone Samsung) e controllo del battito cardiaco. Un sistema avanzato, che ti permetterà di avere informazioni ricche di dettagli e super precise.

Ovviamente, è anche pronto a essere il tuo più grande alleato per l’attività sportiva. Un assistente da polso che misurerà perfettamente le tue performance sportive e ti restituirà tutti i dati organizzati alla perfezione.

Anche l’occhio vuole la sua parte, non solo il cuore tech. Samsung Galaxy Watch 5 è bellissimo da vedere e l’eccezionale display è anche personalizzabile scegliendo fra una marea di quadranti il tuo preferito: puoi cambiare ogni giorno e adattarlo perfettamente al tuo look del momento! Rapidissima anche la ricarica, grazie al sistema veloce supportato.

Non perdere l’eccezionale occasione Amazon del momento e approfitta della possibilità di portare a casa questo eccellente wearable a prezzo assurdo: completa l’ordine al volo per avere l’edizione con cassa da 40mm a 189€ circa appena. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

