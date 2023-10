Samsung Galaxy Watch 4: solo 119€ per lo smartwatch più venduto

Se sei alla ricerca di un nuovo smartwatch premium per monitorare il sonno, la tua attività sportiva, per la gestione delle notifiche, ma anche per il controllo dei tuoi parametri sanitari, oggi vogliamo consigliarti l’ottimo Samsung Galaxy Watch 4 che, nella sua iterazione con cassa nera da 40 mm, si porta a casa con un prezzo irrisorio: solo 119,99€ e le spese di spedizione sono incluse su Amazon. Questa è un’offerta da non perdere perché a questa cifra è difficile trovare di meglio: è leggero, versatile, ha un buon software, un’autonomia decente, costa poco ma offre tanto. Il cinturino nero è in silicone, abbinato alla cassa del dispositivo. Non lasciartelo sfuggire, corri a prenderlo.

Samsung Galaxy Watch 4: ecco perché devi acquistarlo

La versione da 40 mm è perfetta per chi desidera un orologio discreto e leggero che si adatta comodamente al polso. La cassa in acciaio inossidabile conferisce al dispositivo un aspetto premium, mentre il cinturino in silicone è comodo da indossare tutto il giorno.

Il display AMOLED da 1,2 pollici offre colori brillanti e una risoluzione nitida, ed è perfetto la visualizzazione delle notifiche, dei dati di allenamento e delle app molto piacevole. Con l’Always-On Display avrai sempre l’ora sempre a portata di occhio, senza dover sollevare il polso. Inoltre, il touchscreen è reattivo e facile da utilizzare. Il cuore del Samsung Galaxy Watch 4 è rappresentato dal sistema operativo Wear OS di Google, potenziato da un processore dual-core. Con 1,5 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione, disporrai di tantissimo spazio per i tuoi dati e le applicazioni preferite.

Sotto la scocca troviamo tanti sensori per il monitoraggio della salute e del fitness. Ad esempio, quello ottico a LED verde e rosso è in grado di misurare la frequenza cardiaca in modo accurato, mentre il sensore SpO2 rileva i livelli di ossigeno nel sangue.

Questo orologio è particolarmente adatto a chi pratica attività fisica. Offre più di 90 modalità sportive diverse, tra cui corsa, nuoto, ciclismo, yoga e molto altro. Il GPS integrato ti farà tracciare le attività all’aperto con precisione, e non dovrai nemmeno temere gli schizzi d’acqua: è resistente fino a 50 metri per 30 minuti. Con un prezzo di soli 119,99€ non puoi lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.