Samsung Galaxy Watch 4 sempre più conveniente: ora è SCONTATO del 55%

Il Samsung Galaxy Watch 4 continua ad essere un punto di riferimento assoluto del settore smartwatch e con la nuova offerta Amazon il suo acquisto diventa ancora più conveniente. Per un periodo di tempo limitato, infatti, è possibile acquistare lo smartwatch al prezzo scontato di 119 euro invece di 269 euro.

Si tratta di uno sconto del 55% rispetto al listino ma anche di una riduzione significativa rispetto all’attuale street price (tra 150 e 200 euro). Il modello in offerta è da 40 mm e presenta scocca nera. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Samsung Galaxy Watch 4 40 mm in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch 4 è uno dei migliori smartwatch sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo garantisce prestazioni ottimali, sia per il monitoraggio degli allenamenti e dei parametri vitali, grazie al sensore Samsung BioActive, che per l’integrazione totale con il proprio smartphone Android.

Per chi ha uno smartphone Samsung, inoltre, l’acquisto di un Samsung Galaxy Watch 4 diventa ancora più conveniente. Grazie all’ecosistema Galaxy, infatti, è possibile beneficiare di varie funzionalità aggiuntive che andranno a creare un legame strettissimo tra smartphone e smartwatch. In ogni caso, lo smartphone di Samsung può essere utilizzato in abbinamento a qualsiasi smartphone Android 6.0.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch 4 40 mm al prezzo scontato di 119 euro invece di 269 euro. Si tratta di uno sconto del 55% che fa la differenza e rende lo smartwatch ancora più vantaggioso e conveniente. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.