Samsung propone prodotti tech davvero sensazionali e ora è arrivata un’occasione imperdibile sullo store online Amazon. Ora potrai infatti acquistare il fantastico smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 da 40 mm con oltre il 50% di sconto. Questo ti permetterà di portarti a casa un prodotto di estrema qualità ad un prezzo scontato di 129 euro. Insomma, un’occasione davvero imperdibile. Nel caso vorrai, potrai comunque acquistarlo con piccole rate da appena 25€ al mese. E ricorda che il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Se lo ordinerai al più presto lo potrai poi ricevere già questo sabato. E allora cosa aspetti? Vai subito su Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

Samsung Galaxy Watch 4 ora a metà prezzo solo su Amazon, acquistalo subito

I prodotti del noto colosso Samsung sono di estrema qualità e ora potrai acquistarne uno a oltre la metà del suo prezzo. Il nuovo Samsung Galaxy Watch 4 è infatti uno smartwatch di alto livello ed è molto utile soprattutto per chi fa dello sport. È infatti in grado di individuare numerosi parametri, tra cui la percentuale di grasso corporeo, le caratteristiche del muscolo scheletrico, l’acqua corporea e altro ancora.

Non manca poi il GPS per monitorare il tuo tragitto durante le attività sportive e sono anche presenti ulteriori sensori. Potrai anche monitorare il tuo battito cardiaco e anche l’andamento del tuo sonno. Potrai poi ovviamente monitorare tutte le notifiche in arrivo sul tuo smartphone comodamente dal tuo polso. Insomma, quindi uno smartwatch che ti soddisferà in tutto ciò che dovrai fare.

Il nuovo Samsung Galaxy Watch 4 è quindi uno smartwatch di alta qualità e ora lo potrai lo potrai avere direttamente a casa tua ad oltre la metà del suo prezzo. Approfittane subito perché si tratta di un’offerta limitata. E allora corri, https://www.amazon.it/dp/B0999DBC42.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.