Samsung Galaxy Watch 4, sconto 52%: smartwatch PREMIUM, prezzo SHOCK (129€)

L’eccellente Samsung Galaxy Watch 4, smartwatch super premium, crolla di prezzo su Amazon. Metti al polso un’esperienza d’uso incredibile, grazie a un wearable che è ricchissimo di funzionalità e vanta a bordo il sistema operativo Wear OS – il migliore che ci sia – personalizzato ad hoc per ottenere il massimo. Completa l’ordine al volo per risparmiare il 52%: lo prendi a 129€ appena e le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Un wearable pazzesco, perfetto per tutte le tue attività quotidiane. La gestione intelligente delle notifiche ti permetterà di controllare tutto quello che arriva sullo smartphone, senza perdere tempo a cercarlo: sai sempre se ha suonato per qualcosa di importante oppure no. Ancora, il GPS integrato e il software ottimizzato, ti permettono di sfruttare questo gioiellino come perfetto personal trainer: misura con precisione le tue performance sportive, anche in acqua!

Ovviamente, si tratta di un incredibile alleato per la salute: grazie alla possibilità di monitorare il battito cardiaco, la quantità di ossigeno nel sangue e non solo. Se abbinato a uno smartphone Samsung, è anche in grado di eseguire un ECG direttamente dal polso. Tutte le informazioni vengono rielaborate e sono sempre disponibili all’interno dell’applicazione.

Grazie al supporto a Samsung Pay, puoi usare il tuo Samsung Galaxy Watch 4 per pagare dal polso, senza prendere alcuna tessera. Non perdere l’occasione di risparmiare il 52% sulla versione Bluetooth (con cassa da 40 mm) di questo eccellente wearable. Completa l’ordine al volo su Amazon per averlo a 129€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.