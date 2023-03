Samsung Galaxy Watch 4 in SUPER OFFERTA su Amazon: è un BEST BUY (-46%)

Il Samsung Galaxy Watch 4 continua ad essere un riferimento assoluto del settore degli smartwatch e la nuova offerta Amazon non fa altro che confermare quanto detto. In questo momento, infatti, è possibile acquistare lo smartwatch di Samsung al prezzo scontato di 137 euro invece che 269 euro.

Si tratta di un’offerta che arriva quasi a dimezzare il prezzo del dispositivo nella versione con scocca nera e display da 40 mm. Da notare, inoltre, la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 28 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per sfruttare la promozione in corso è possibile accedere ad Amazon dal link qui di sotto.

Il Samsung Galaxy Watch 4 ha tutto quello che serve per chi è alla ricerca di uno smartwatch completo, veloce e affidabile da affiancare al proprio smartphone Android. Per i possessori di uno smartphone Samsung, inoltre, l’acquisto del Watch 4 (soprattutto a questo prezzo) è quasi obbligato grazie alla possibilità di sfruttare diverse funzionalità aggiuntive.

Con il sensore Samsung BioActive, inoltre, il Samsung Galaxy Watch 4 può contare su di una marcia in più. Lo smartwatch permette il monitoraggio ECG, la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale e varie funzioni legate al fitness e al controllo della salute.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch 4 al prezzo scontato di 137 euro invece di 269 euro. Si tratta di una promozione imperdibile che diventa ancora più interessante se si considera la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 28 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.