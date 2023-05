Samsung Galaxy Watch 4: in offerta a QUESTO PREZZO è un VERO AFFARE (-52%)

Trovare un ottimo smartwatch ad un prezzo conveniente non è semplice ma con questa nuova offerta Amazon dedicata al validissimo Samsung Galaxy Watch 4 la ricerca è finalmente finita. Lo smartwatch della casa coreana è ora disponibile al prezzo scontato di 129 euro, con uno sconto del 52% rispetto al listino. L’offerta riguarda la variante Bluetooth da 40 mm con scocca nera. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà accessibile solo per un periodo di tempo limitato.

Samsung Galaxy Watch 4 è in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch 4 ha tutto quello che serve per garantire prestazioni ottimali a chi è alla ricerca di uno smartwatch completo e ad un ottimo prezzo. Compatibile con tutti gli smartphone con Android 6.0, infatti, lo smartwatch di Samsung integra un gran numero di funzionalità pensate per integrarsi con lo smartphone e monitorare la salute e l’allenamento.

Per chi ha uno smartphone Galaxy, inoltre, scegliere il Samsung Galaxy Watch 4 è ancora più conveniente grazie alla possibilità di beneficiare di funzionalità aggiuntive, sfruttando al massimo il sensore Samsung BioActive che rappresenta il vero cuore del progetto. Lo smartwatch è in grado di monitorare la pressione sanguigna, sfruttare la funzione ECG e monitorare il sonno, il battito cardiaco e molto altro.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch 4 al prezzo scontato di 129 euro, beneficiando di uno sconto del 52% rispetto al listino. La promozione, valida solo per un periodo di tempo limitato, è disponibile tramite il link qui di sotto.

