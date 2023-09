Samsung Galaxy Watch 4 in offerta a 119 euro da MediaWorld

Ricca giornata di offerte sul sito ufficiale di MediaWorld. Tra gli sconti più interessanti segnaliamo il Samsung Galaxy Watch 4 in vendita a 119 euro, nonostante un prezzo di vendita consigliato a 219 euro.

È il prezzo più basso del web. Per accedere all’offerta e risparmiare così la bellezza di 100 euro, non devi far altro che collegarti alla pagina dedicata sul sito da qui.

Samsung Galaxy Watch 4 in super offerta sul sito di MediaWorld

Ancora oggi il Galaxy Watch 4 è uno degli smartwatch di riferimento tra gli indossabili con a bordo Wear OS, il sistema operativo per i dispositivi da polso realizzato da Google. Lo è per il design senza tempo, ripreso anche dai successi Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 6, lo è per la semplicità d’uso e le tante funzioni smart presenti.

Con Galaxy Watch 4 monitori i tuoi progressi nel fitness, grazie all’esclusiva funzione che ti consente di misurare la composizione corporea. Indipendentemente dall’esercizio che scegli, l’indossabile di Samsung sarà il tuo partner ideale, riesce infatti a supportare oltre 90 esercizi.

In più benefici del monitoraggio ECG e della misurazione della pressione sanguigna in tempo reale, così come ottieni una scheda approfondita sulla qualità del tuo sonno e sul livello di ossigeno nel sangue.

Approfitta ora della super offerta di MediaWorld sul Samsung Galaxy Watch 4, così da risparmiare 100 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. E se opti per l’opzione Ritiro in negozio, non paghi nulla per la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.