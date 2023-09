Samsung Galaxy Watch 4 è sempre più un BEST BUY su Amazon (-56%)

Chi è alla ricerca di un nuovo smartwatch da abbinare allo smartphone Android può puntare a occhi chiusi sul Samsung Galaxy Watch 4. Lo smartwatch di Samsung è ora protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 119 euro, con un taglio del 56% rispetto al listino. Il modello in offerta è dotato di connettività Bluetooth. Si tratta, inoltre, della versione con scocca nera da 40 mm. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere così la pagina Amazon del Samsung Galaxy Watch 4.

Samsung Galaxy Watch 4 è il best buy di oggi tra gli smartwatch

Il Samsung Galaxy Watch 4 è uno degli smartwatch più interessanti della sua fascia di prezzo, caratterizzandosi oggi come un vero e proprio best buy assoluto. Si tratta di un modello completo, ricco di funzionalità e con tante potenzialità da mettere a disposizione degli utenti.

Da segnalare, ad esempio, la presenza del sensore Samsung Bioactive che garantisce un monitoraggio completo di diversi parametri della salute oltre che di varie modalità di allenamento. Il dispositivo può integrarsi in modo completo con gli smartphone Android, aggiungendo, però. funzionalità aggiuntive sui dispositivi di Samsung.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch 4 al prezzo scontato di 119 euro. Lo smartwatch registra un taglio di prezzo del 56% diventando, sempre di più, un best buy assoluto. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon. Per sfruttare la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. Lo sconto è destinato a durare solo per un breve periodo.

