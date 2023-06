Samsung Galaxy Watch 4 conviene sempre di più con QUEST'OFFERTA di Amazon

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartwatch, la scelta giusta continua ad essere il Samsung Galaxy Watch 4. Il modello della casa coreana, infatti, è ora protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 129 euro. L’offerta riguarda la versione da 40 mm con colorazione nera e supporto Bluetooth. A questo prezzo, lo smartwatch di Samsung non ha rivali grazie soprattutto ad un comparto tecnico ricco di funzionalità. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy Watch 4: in offerta su Amazon è da prendere subito

Il Samsung Galaxy Watch 4 può contare su di un comparto tecnico davvero completo. Grazie al sensore Samsung Bioactive, infatti, lo smartwatch è in grado di garantire un monitoraggio completo della salute, riconoscendo decine di modalità di allenamento e risultando sempre un valido alleato per tutti gli utenti.

Il Galaxy Watch 4 funziona con qualsiasi smartphone Android recente e può contare su funzionalità avanzate come l’ECG. Per sfruttare al massimo il dispositivo, però, è necessario abbinarlo ad uno smartphone Samsung, in modo da poter accedere a tutto il suo potenziale e a tutte le sue funzioni.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch 4 al prezzo scontato di 129 euro. Si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire. Lo smartwatch di Samsung, infatti, con queste condizioni, è un vero affare risultando uno dei modelli migliori del settore per rapporto qualità/prezzo.

