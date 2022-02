Samsung Galaxy Watch 4 con WearOS a 177€: pressione ed ECG (-92€)

L’eccellente Samsung Galaxy Watch 4, dotato del sistema operativo WearOS, è in gran sconto su Amazon adesso. Un eccezionale monitor da polso, perfetto per sport e salute ti permette anche il controllo della pressione sanguigna e di realizzare un ECG ogni volta che ne ha bisogno.

Un eccellente wearable top di gamma, perfetta estensione del potenziale del tuo smartphone, ora a quasi 100€ in meno per la versione Bluetooth con cassa da 40mm. Completa l’ordine al volo per approfittarne e godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Samsung Galaxy Watch 4 a prezzo pazzesco su Amazon

Un wearable top di gamma, su questo non ci sono dubbi. Un dispositivo del colosso sud coreano che è dotato però di una eccellente personalizzazione del celeberrimo WearOS.

A questo gioiellino manca niente. Dal pannello ad altissima visibilità controlli le notifiche in modo intuitivo e gestisci tutte le impostazioni del device. Tantissime le funzionalità dedicate a sport e salute: allenati e prenditi cura di te stesso al meglio, aiutandoti con questo assistente da polso avanzato.

Realizza ogni volta che vuoi un ECG oppure controlla la quantità di ossigeno presente nel sangue oltre al battito cardiaco, naturalmente. Si tratta di un monitor in grado di offrirti stime particolarmente precise e il bello che puoi farlo in qualsiasi momento, senza dover ricorrere a dispositivi esterni.

Samsung Galaxy Watch 4 è un prodotto tutto da scoprire. Con quasi 100€ di sconto puoi portare a casa uno smartwatch top di gamma, che non scende a compromessi in alcun punto della scheda tecnica. Completa l’ordine adesso da Amazon per accaparrarti la versione Bluetooth in cassa da 40 millimetri a 177€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, ma la disponibilità è limitata.