Samsung Galaxy Watch 4 con GPS, ECG e pressione a 184€: sconto FOLLE

Samsung Galaxy Watch 4, in edizione GPS con cassa da 40mm, scende a prezzo pazzesco su Amazon. Bastano 184€ circa appena per portarlo a casa e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Un concentrato di tecnologia da polso con una quantità di funzioni intelligenti pronto a sorprendere. Ad esempio, puoi usarlo per realizzare un ECG o anche per misurare la pressione. Alleato per il quotidiano, si tratta naturalmente di prodotto di fascia super premium.

La promozione – data la natura dello sconto – è limitatissima: per approfittarne basta completare l'ordine al volo (se lo stock non è già finito).

Samsung Galaxy Watch 4 a prezzo pazzesco su Amazon

Un wearable eccezionale, elegante e raffinato nel design. La cassa circolare ospita un display AMOLED ad altissima visibilità. L'obiettivo è quello di permetterti di leggere quello che ti serve in qualsiasi momento, a prescindere dalle condizioni di luce ambientale. Il sistema operativo è il risultato di una fusione perfetta: WearOS personalizzato dal colosso cinese.

Oltre alla classica, ma utilissima, gestione delle notifiche, con questo wearable potrai cambiare radicalmente il modo in cui ti prendi cura di te. Usalo ad esempio per le sessioni sportive: monitora i tuoi progressi con precisione, grazie al GPS. Raggiungi i tuoi obiettivi a partecipa a delle sfide con i tuoi amici, vincendo di volta in volta delle medaglie.

Oltre a questo, puoi contare su un efficace sistema di monitoraggio della salute. Battito cardiaco, analisi avanzata del riposo notturno, ma non solo: realizza un ECG dal polso, controlla il livello di ossigeno nel sangue oppure monitora la pressione sanguigna in qualsiasi momento.

Insomma un prodotto decisamente di alta qualità, un wearable premium adesso quasi a metà prezzo su Amazon. Non perdere l'occasione di portare a casa Samsung Galaxy Watch 4 a 184€ circa appena: completa velocemente l'ordine e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.