Samsung Galaxy Watch 4 Classic: oggi è tuo a METÀ PREZZO

Lo straordinario Samsung Galaxy Watch 4 Classic è uno smartwatch che non passa certo inosservato, riuscendo a coniugare perfettamente un profilo estetico raffinato e numerose funzionalità avanzate in grado di soddisfare qualunque esigenza. Dispositivo indispensabile per il monitoraggio del benessere e dell’attività fisica, grazie ai suoi evoluti sensori ed alla lunga durata della batteria.

Cogli al volo quest’occasione, prima che l’offerta giunga al termine: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto esorbitante del 50%, Galaxy Watch 4 Classic potrà essere tuo con soli 199 euro invece di 399 euro.

Crollo di prezzo per Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Samsung Galaxy Watch 4 Classic è realizzato con materiali di qualità, tra cui l’acciaio inossidabile, per garantirti la massima solidità e resistenza. Un ottimo fitness tracker grazie a cui sarai in grado di tenere sotto controllo i risultati dei tuoi allenamenti. Rispondono all’appello anche il sensore GPS ed il cardiofrequenzimetro.

Il sensore Samsung BioActive monitora ECG e misura la pressione sanguigna in tempo reale. Tutti i tuoi dati a portata di “polso”, grazie ad uno schermo definito con colori brillanti e contrasti accentuati per una perfetta leggibilità. Ti ricordiamo infine che lo smartwatch Samsung è dotato di connettività Wi-Fi, Bluetooth ed NFC.

Pensarci troppo sarebbe uno sbaglio, sii veloce perché le unità disponibili stanno già finendo: acquista subito il tuo nuovo Samsung Galaxy Watch 4 Classic a metà prezzo, riceverai lo smartwatch con spedizione velocissima e soprattutto gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.