Samsung Galaxy Watch 4 a soli 119€: OFFERTONA pazzesca su Amazon

Il meraviglioso Samsung Galaxy Watch 4 si distingue come un vero e proprio gioiello tecnologico, perfetto per chi possiede già uno smartphone del brand sudcoreano (ma non solo). La versione con cassa “Pink Gold” da 40 mm è disponibile su Amazon a un incredibile prezzo scontato di 119,00€, con uno sconto del 56% sul valore di listino. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e sappiate che, volendo, si può usufruire di tantissimi altri vantaggi esclusivi.

In primo luogo c’è la consegna rapida in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato); allo stesso tempo si può godere della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto del sito. Non manca poi il pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Samsung Galaxy Watch 4 su Amazon: il best buy del giorno

Il Galaxy Watch 4 si presenta con un design raffinato che fonde eleganza e funzionalità. Il telaio sottile e leggero, unito a un display nitido e luminoso, offre un look moderno e al tempo stesso classico. Dispone poi di moltissime funzionalità per il monitoraggio della salute e del fitness ed è dotato di sensori avanzati, tra cui l’ECG e quello per il controllo del livello di ossigeno nel sangue. Può gestire la qualità del vostro sonno, l’analisi dello stress e il check dei progressi sportivi; è ideale anche per i professionisti che devono tenere traccia degli allenamenti.

Grazie all’integrazione perfetta con gli smartphone Samsung, il Watch 4 offre un’esperienza utente senza soluzione di continuità. Le notifiche, le chiamate e le app sono facilmente accessibili direttamente dal polso e vi è poi una personalizzazione completa dell’interfaccia e delle funzioni senza precedenti.

Nonostante tutte le sue potenti features, il wearable gode di un’autonomia degna di nota. Il merito è di una batteri superlativa che, con una singola carica, può durare anche diversi giorni. Il modello con cassa “pink gold” da 40 mm costa solo 119,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.