Samsung Galaxy Watch 4 a meno di 120€: a questo prezzo è da comprare SUBITO

Girovagando su Amazon oggi vi consigliamo il meraviglioso Samsung Galaxy Watch 4, in colorazione oro rosa con scocca da 41 mm, che costa solo 119,00€, spese di spedizione incluse. Questo è un costo veramente irrisorio per un terminale pazzesco capace di fare di tutto. Vi invitiamo a prenderlo seriamente in considerazione se siete interessati/e all’acquisto, ma fate in fretta prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo.

Samsung Galaxy Watch 4: a questo prezzo è incredibile

Come detto, visto che viene venduto e spedito da Amazon, avrete accesso alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Ci sarà la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero.

Arriviamo ora alla disamina del wearable: il Samsung Galaxy Watch 4 vanta un design raffinato e moderno, adatto a ogni occasione. La cassa da 40 mm in colorazione rosa è la scelta ideale per coloro che desiderano un prodotto leggero e compatto, perfetto per i polsi di piccole dimensioni. Lo schermo AMOLED da 1,2″ garantisce colorazioni vivaci e dettagli nitidi e la cornice girevole posta intorno al display rende la navigazione della UI intuitiva e comoda.

Sotto la scocca troviamo tanti sensori pensati per le diverse funzionalità: sicuramente il monitoraggio della salute è al centro di queste caratteristiche. Si può monitorare la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e la qualità del sonno. Questo smartwatch è in grado di assicurare un’esperienza utente perfetta se si possiede un telefono Samsung; è anche compatibile con Samsung Pay, utile per pagare in modo rapido e sicuro dall’orologio.

Insomma, il Galaxy Watch 4 a soli 119,00€ rappresenta un gadget eccezionale sotto tutti i punti di vista; non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.