Samsung Galaxy Watch 4 a 159€ è ASSURDO: sconto di 100€ (-41%)

L’eccellente Samsung Galaxy Watch 4 è in sconto su Amazon a prezzo pazzesco adesso. Risparmi oltre 100€ e porti a casa l’edizione Bluetooth con cassa da 40 millimetri a 159€ invece di 269€.

Eccezionale smartwatch top di gamma, con misurazione della pressione sanguigna e possibilità di realizzare un ECG dal polso. Tantissime le funzionalità dedicate alla salute e possibilità di gestire le notifiche in modo efficace e intelligente. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare: completa l’ordine al volo e godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Samsung Galaxy Watch 4 in sconto su Amazon

Uno smartwatch super premium, perfetto da abbinare al tuo smartphone. Un vero e proprio PC da polso, con funzionalità specifiche dedicate a sport, salute e gestione delle notifiche.

Super semplice da usare, la salute al primo posto. Un ECG o una stima della pressione sanguigna in un attimo. Ancora, controllo del battito cardiaco H24 e non solo. Diverse le modalità di allenamento a disposizione, l’ideale per tenere traccia delle tu sessioni sportive. Super preciso il monitoraggio, complice la presenza del GPS integrato.

Per finire, questo gioiellino è perfetto per tenere gestire in modo super rapido le notifiche ricevute sullo smartphone. Non perdere l’occasione di portare a casa l’eccellente Samsung Galaxy Watch 4 a prezzo ridicolo da Amazon. Approfitta dello sconto di 110€ e accaparratelo a 159€ circa invece di 269€. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.