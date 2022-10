Samsung Galaxy Watch 4 a 139€: prezzo SCHIACCIATO su Amazon (-48%)

Samsung Galaxy Watch 4, eccellente smartwatch con WearOS, crolla su Amazon a prezzo piccolissimo. Puoi risparmiare il 48% e portare a casa il modello Bluetooth con cassa da 40 millimetri a 139€ circa appena. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido a questo prezzo durerà pochissimo.

Samsung Galaxy Watch 4 a prezzo piccolissimo su Amazon

Un wearable elegante sotto il punto di vista estetico, ma soprattuto super completo. Ampio display, sul quale leggere tutte le notifiche in arrivo sul tuo smartphone. Ovviamente, il tuo assistente da polso è in grado di fare molto più di questo. Affidati a lui per la salute: controlla il battito cardiaco, misura la pressione sanguigna, realizza un ECG dal polso (pressione sanguigna ed ECG disponibili solo su smartphone Samsung), monitora la quantità di ossigeno nel sangue, la qualità del riposo notturno e non solo. Si tratta di un prodotto eccellente, validissimo assistente di benessere. Tantissime le modalità sportive, che potrai misurare con precisione grazie alla presenza di GPS integrato.

Un wearable eccezionale, complice la presenza di WearOS by Google, personalizzato ad hoc da Samsung per offrirti un’esperienza d’uso eccellente, direttamente dal polso.

Non perdere l’occasione di accaparrarti Samsung Galaxy Watch 4 con cassa Bluetooth da 40 millimetri a prezzo pazzesco da Amazon. Risparmia il 48% e prendilo a 139€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

