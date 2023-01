Samsung Galaxy Watch 4 a 129€: prezzo SPACCATO in due su Amazon, sconto 52%

Il desiderio di mettere al polso un eccellente smartwatch top di gamma, spendendo pochissimo, si può realizzare oggi. L’eccezionale Samsung Galaxy Watch 4 puoi prenderlo in sconto del 52% nella versione GPS con cassa da 40 millimetri. Un prodotto premium, perfetto come assistente da polso avanzato. Sfrutta tutto il potenziale di Wear OS by Google, personalizzato da una eccezionale interfaccia utente.

Approfitta al volo della promozione Amazon e completa l’ordine rapidamente per accaparrartelo a 129€ invece di 269€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

Non un wearable qualsiasi. Si tratta di un prodotto di punta, che è compatibile con tutti gli smartphone Android, ma dà decisamente il meglio se abbinato a un device del colosso sud coreano. Sfruttalo per gestire le notifiche in modo intelligente, direttamente dal polso, ma non limitarti a questo.

Infatti, è un eccellente assistente per la salute, in grado di offrirti informazioni dettagliate sull’andamento del battito cardiaco, la qualità del riposo notturno, ma non solo. Infatti, è anche in grado di misurare la pressione sanguigna e addirittura di realizzare un ECG direttamente dal polso (funzionalità disponibile se il wearable è abbinato con dispositivi Samsung).

Per finire, questo gioiellino è naturalmente anche un validissimo alleato per gli allenamenti. Non solo integra il GPS, che rileva la tua posizione in modo super preciso, è anche in grado di offrire una moltitudine di workout fra i quali scegliere il tuo preferito.

Non perdere la ghiotta occasione Amazon del momento e completa l’ordine al volo per prendere l’eccellente Samsung Galaxy Watch 4 a metà prezzo in edizione GPS con cassa da 40 mm. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

