Samsung Galaxy Watch 4 (40mm) in super offerta da Unieuro per i San Valentino Days

Regalo last minute per San Valentino? Fai felice la tua dolce metà con il Galaxy Watch 4, l’iconico smartwatch di Samsung, approfittando della super offerta di Unieuro nell’ambito della promo San Valentino Days. In queste ore è in promozione a 129 euro, per effetto dello sconto del 41% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

E se completi l’ordine ora puoi approfittare del ritiro gratuito nel punto vendita Unieuro più vicino a casa tua. Non solo, perché hai anche la possibilità di usufruire del pagamento dilazionato: quando stai per concludere l’ordine, scegli di pagare in 3 rate senza interessi da 43 euro al mese con Klarna o PayPal. Se te lo stai chiedendo no, non hai bisogno né di una carta di credito né di una prova di reddito.

41% di sconto sull’iconico Samsung Galaxy Watch 4 (40mm) per i San Valentino Days di Unieuro

Il modello in offerta è il Samsung Galaxy Watch 4 da 40mm con cinturino in silicone nero. Già all’epoca della sua uscita era uno degli smartwatch obiettivamente più completi dal punto di vista prestazionale, sia lato hardware che software, offrendo prestazioni e funzioni che lo rendono attuale anche a distanza di un anno e mezzo dalla sua uscita.

È il primo smartwatch Wear OS di Samsung, per un’esperienza d’uso davvero al top. Ottima sia la gestione delle notifiche, bene la presenza del Play Store e delle app compatibili (su tutte Google Pay e Google Maps, con la prima per i pagamenti mobili al polso), così come le tante funzionalità smart presenti, tra cui il rilevamento di caduta, la misurazione dello stress e l’esecuzione dell’elettrocardiogramma.

Metti in carrello ora il Galaxy Watch 4 da 40mm per approfittare del 41% di sconto e pagarlo soltanto 129 euro anziché 219,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.